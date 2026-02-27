10:59:33 Пятница, 27 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Председатель гордумы Пензы Соболев ушел в отставку, временное исполнение полномочий спикера возложено на Васянина

Досрочно прекращены полномочия председателя пензенской гордумы Дениса Соболева

10:12 | 27.02.2026 | Политика

Печать

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Полномочия председателя Пензенской городской думы Дениса Соболева прекращены досрочно на основании его заявления. Соответствующее решение принято в ходе 18-й очередной сессии представительного органа муниципального образования в пятницу, 27 февраля.

Досрочно прекращены полномочия председателя пензенской гордумы Дениса Соболева

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Прекратить досрочно полномочия депутата Пензенской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19, председателя Пензенской городской думы Соболева Дениса Юрьевича», — говорится в тексте решения.

За прекращение полномочий Дениса Соболева единогласно проголосовали все 27 народных избранников, присутствовавших на сессии.

Сам Денис Соболев на сессии не присутствовал.

Заявление об отставке по собственному желанию Денис Соболев подал в минувший четверг, 26 февраля.

Денис Соболев занимал пост председателя пензенской гордумы с сентября 2024 года.


Читайте также
Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей В Кузнецке столкнулись «Lada Kalina» и «MAN», пострадала девушка
Росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил драку в баре В Белинском районе пенсионерка передала более 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама