Досрочно прекращены полномочия председателя пензенской гордумы Дениса Соболева Политика

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Полномочия председателя Пензенской городской думы Дениса Соболева прекращены досрочно на основании его заявления. Соответствующее решение принято в ходе 18-й очередной сессии представительного органа муниципального образования в пятницу, 27 февраля.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Прекратить досрочно полномочия депутата Пензенской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19, председателя Пензенской городской думы Соболева Дениса Юрьевича», — говорится в тексте решения.

За прекращение полномочий Дениса Соболева единогласно проголосовали все 27 народных избранников, присутствовавших на сессии.

Сам Денис Соболев на сессии не присутствовал.

Заявление об отставке по собственному желанию Денис Соболев подал в минувший четверг, 26 февраля.

Денис Соболев занимал пост председателя пензенской гордумы с сентября 2024 года.