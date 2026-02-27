10:59:53 Пятница, 27 февраля
10:00 | 27.02.2026 | Общество

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Хатлонской области Таджикистана Давлатали Саид провел встречу с гражданами республики, проживающими в Пензе.

Давлатали Саид встретился с гражданами Таджикистана, проживающими в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие, в котором приняли участие предприниматели, работающие в регионе, а также студенты, получающие образование в пензенских учебных заведениях, прошло в центре культурного развития «Дом офицеров».

Давлатали Саид обратился к студентам с напутственными словами, подчеркнув важность добросовестного обучения и ответственного отношения к получению профессии.

«Представляйте Таджикистан достойно, соблюдайте законодательство России. Хорошо учитесь и получите профессию, чтобы вернуться работать на родину», — подчеркнул Давлатали Саид.

С бизнесменами-соотечественниками председатель Хатлонской области обсудил перспективы развития деловых связей между регионами.

Второй день рабочего визита делегации из Таджикистана завершился знакомством с культурным потенциалом Пензенской области.

Гости посетили филармонию и музей одной картины, где им представили полотно советского живописца и графика Владимира Серова «Ледовое побоище» из золотого фонда Пензенской области картинной галереи имени К.А. Савицкого в сопровождении панорамного фильма «Кисть и меч», сообщает пресс-служба облправительства.


