В Пензенской области мужчина лишен гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности

12:31 | 28.02.2026 | Общество

Пенза, 28 февраля 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1969 года рождения, который ранее приобрел гражданство РФ в упрощенном порядке, лишен его за совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

В Пензенской области мужчина лишен гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность жителя региона 1969 года рождения, который приобрел гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. [...] Установлено, что последний пропагандировал среди выходцев из стран Центрально-Азиатского региона идеологию превосходства других этнических национальностей над русской, а также совершал иные действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем напоминается, что действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, являются основанием для прекращения гражданства РФ в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«Указанному лицу гражданство Российской Федерации прекращено», — сказано в пресс-релизе.


Актуальное

