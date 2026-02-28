В Пензенской области мужчина лишен гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности Общество

Пенза, 28 февраля 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1969 года рождения, который ранее приобрел гражданство РФ в упрощенном порядке, лишен его за совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность жителя региона 1969 года рождения, который приобрел гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. [...] Установлено, что последний пропагандировал среди выходцев из стран Центрально-Азиатского региона идеологию превосходства других этнических национальностей над русской, а также совершал иные действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем напоминается, что действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, являются основанием для прекращения гражданства РФ в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«Указанному лицу гражданство Российской Федерации прекращено», — сказано в пресс-релизе.