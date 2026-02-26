В Пензе прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о случаях кишечной инфекции среди учащихся школы №78 Образование

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры организовала проверку по информации в СМИ о случаях кишечной инфекции среди учащихся средней школы №78.

«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Октябрьского района города Пензы проводит проверку в связи наличием случаев кишечной инфекции среди учащихся МБОУ СОШ №78 города Пензы. К проведению проверки привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем указано, что прокуратура района установит все обстоятельства произошедшего, проверит исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при обеспечении школьников питанием, а также организацию в образовательном учреждении надлежащего контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий в пищеблоке.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.