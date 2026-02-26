22:42:28 Четверг, 26 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о случаях кишечной инфекции среди учащихся школы №78

17:58 | 26.02.2026 | Образование

Печать

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры организовала проверку по информации в СМИ о случаях кишечной инфекции среди учащихся средней школы №78.

В Пензе прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о случаях кишечной инфекции среди учащихся школы №78. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Октябрьского района города Пензы проводит проверку в связи наличием случаев кишечной инфекции среди учащихся МБОУ СОШ №78 города Пензы. К проведению проверки привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем указано, что прокуратура района установит все обстоятельства произошедшего, проверит исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при обеспечении школьников питанием, а также организацию в образовательном учреждении надлежащего контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий в пищеблоке.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей В Кузнецке столкнулись «Lada Kalina» и «MAN», пострадала девушка
Росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил драку в баре В Белинском районе пенсионерка передала более 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама