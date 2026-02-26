Пензенский губернатор провел встречу с главой Заречного и гендиректором ПО «Старт» Общество

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с главой Заречного Алексеем Костиным и генеральным директором производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко Сергеем Байдаровым.

Фото: Pnzreg.ru

«Из всех закрытых административно-территориальных образований, входящих в состав «Росатома», Заречный находится на первом месте по направлениям качества жизни. Нужно не просто сохранять этот достойный показатель, а продолжать движение вперед. По поручению президента РФ определен перечень более 200 городов, для которых должны быть разработаны мастер-планы — комплексные документы стратегического планирования, обеспечивающие создание благоприятной и комфортной среды проживания. В их число вошел и Заречный. Уже намечены основные векторы развития, есть понимание базового экономического сценария. Обсудили сегодня рабочие вопросы с главой города Алексеем Владимировичем Костиным и генеральным директором градообразующего предприятия «Старт» Сергеем Юрьевичем Байдаровым», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 26 февраля.

По мнению главы региона, в первую очередь нужно обратить внимание на сферы образования, здравоохранения и создание комфортной городской среды, поскольку больше всего запросов жителей Заречного касаются именно этих направлений.

«Заречный — часть Пензенской области, работа по улучшению качества жизни — наша общая задача», — подчеркнул губернатор.