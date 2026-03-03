В Пензе дорожники устранили ямы на 60 улицах ЖКХ

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Мелкоямочный ремонт проведен на 60 улицах Пензы с начала 2026 года, восстановлено около 1 тыс. кв. метров дорог. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

«Зима в этом году выдалась капризная: то ледяной дождь, то мороз. Дорожному покрытию такие перепады выдержать сложно. Поэтому к мелкоямочному ремонту на отдельных участках «Пензавтодор» приступил еще в январе. С наступлением весны наращиваем объемы. Пока дорожное полотно не прогрелось хотя бы до «плюсовых» 10 градусов, устраняем дефекты литой смесью. Мера временная, но необходимая: помогает оперативно привести дороги в проезжее состояние и предотвратить дальнейшее разрушение. Такой материал не боится ни минусовой температуры, ни высокой влажности полотна — в состав добавляют специальные присадки. С начала года восстановлено около 1 тыс. кв. метров дорог. Работа велась на 60 улицах, в том числе Аустрина, Карпинского, Локомотивной, Зеленодольской, Измайлова, Кустанайской, Окружной, на Большом Сурском и Свердловском мостах, проспектах Строителей и Победы», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 2 марта.

По его словам, бригады ежедневно объезжают город, фиксируют новые дефекты.

«Учитываем и обращения жителей, которые поступают в управление ЖКХ», — отметил глава города.

«В ближайшей перспективе — улицы Саранская, Каракозова, Пролетарская, Литвинова Поляна, Суворова, 8 Марта, Калинина, Львовская, Беляева, проспект Строителей. Планы корректируем, исходя из поступающих задач, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения», — добавил Олег Денисов.