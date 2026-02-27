Нет границ между округами, есть одна большая команда, которая должна работать на благо жителей Пензы — Сергей Васянин Политика

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин заявил, что между округами нет границ, а есть одна большая команда, которая должна работать на благо жителей.

«Нет границ между округами, есть одна большая команда, которая должна работать на благо развития города и его жителей», — сказал Сергей Васянин, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте гордумы после 18-й очередной сессии, где было принято решение о временном возложении на него полномочий спикера.

Сергей Васянин поблагодарил коллег по депутатскому корпусу за оказанное ему доверие, подчеркнув, что работа гордумы будет строиться на основании тесного взаимодействия и открытого диалога между всеми народными избранниками.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 февраля в ходе 18-й очередной сессии Пензенской городской думы восьмого созыва были досрочно прекращены полномочия ее председателя Дениса Соболева.

Соответствующее заявление об отставке по собственному желанию он подал накануне.

За прекращение полномочий Дениса Соболева как депутата по округу №19 и как спикера гордумы единогласно проголосовали все 27 народных избранников, присутствовавших на сессии.

Сам Денис Соболев на сессии не присутствовал.

Пост председателя Пензенской городской думы восьмого созыва Денис Соболев занимал с сентября 2024 года.