Представители Хатлонской области Таджикистана и пензенского бизнес-сообщества обсудили перспективы делового партнерства Экономика

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Встреча делегации Хатлонской области Таджикистана и пензенских предпринимателей состоялась в торгово-промышленной палате региона.

Фото: Pnzreg.ru

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул значительный потенциал взаимодействия между регионами.

Он обратился к представителям пензенского бизнес-сообщества с призывом установить прямые контакты с таджикской стороной, минуя посредников, и активно развивать двустороннее сотрудничество, посетив Таджикистан в рамках бизнес-миссии в марте.

Председатель Хатлонской области Давлатали Саид проинформировал участников встречи об экономическом потенциале региона.

Читайте также

Делегация из Таджикистана в Пензенской области посетила «Маяк», «Ванюшкины сладости» и «МедИнж»

Он отметил, что Хатлонская область, где проживает около 40% населения Таджикистана, является лидером в стране по производству сельхозпродукции.

Особое внимание Давлатали Саид уделил сырьевой базе. Ежегодно в регионе производится около 3 млн. тонн овощей и фруктов, однако уровень их переработки не превышает 5%.

«Мы заинтересованы в реализации совместных проектов по переработке сырья, в том числе шерсти и кожи», — отметил председатель Хатлонской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в настоящее время в Таджикистан свою продукцию поставляют около 35 пензенских компаний.

В рамках рабочего визита делегация Хатлонской области осмотрела в Пензе производственные мощности мебельного предприятия «SV-мебель».

Гости детально ознакомились с производственным процессом и масштабами деятельности компании, оценив возможности для сотрудничества.