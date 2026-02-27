Представители Хатлонской области Таджикистана и пензенского бизнес-сообщества обсудили перспективы делового партнерства
Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Встреча делегации Хатлонской области Таджикистана и пензенских предпринимателей состоялась в торгово-промышленной палате региона.
Фото: Pnzreg.ru
Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул значительный потенциал взаимодействия между регионами.
Он обратился к представителям пензенского бизнес-сообщества с призывом установить прямые контакты с таджикской стороной, минуя посредников, и активно развивать двустороннее сотрудничество, посетив Таджикистан в рамках бизнес-миссии в марте.
Председатель Хатлонской области Давлатали Саид проинформировал участников встречи об экономическом потенциале региона.
Он отметил, что Хатлонская область, где проживает около 40% населения Таджикистана, является лидером в стране по производству сельхозпродукции.
Особое внимание Давлатали Саид уделил сырьевой базе. Ежегодно в регионе производится около 3 млн. тонн овощей и фруктов, однако уровень их переработки не превышает 5%.
«Мы заинтересованы в реализации совместных проектов по переработке сырья, в том числе шерсти и кожи», — отметил председатель Хатлонской области.
Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в настоящее время в Таджикистан свою продукцию поставляют около 35 пензенских компаний.
В рамках рабочего визита делегация Хатлонской области осмотрела в Пензе производственные мощности мебельного предприятия «SV-мебель».
Гости детально ознакомились с производственным процессом и масштабами деятельности компании, оценив возможности для сотрудничества.