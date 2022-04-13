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В пензенском Минздраве объяснили увеличение сроков получения справок для владения оружием

09:39 | 13.04.2022 | Медицина

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Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Новый порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием и оформления заключений по его результатам, утвержденный приказом Минздрава России №1104н и вступивший в силу с 1 марта 2022 года, привел к увеличению сроков получения необходимой меддокументации. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

В пензенском Минздраве объяснили увеличение сроков получения справок для владения оружием. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, помимо осмотров врачей-специалистов и химико-токсикологического исследования, теперь включает в себя психиатрическое освидетельствование и лабораторное исследование на выявление хронического употребления алкоголя», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что психиатрическое освидетельствование проводится в областной психбольнице имени К.Р. Евграфова, лабораторное исследование на выявление хронического употребления алкоголя — в областной наркологической больнице.

«В связи с расширением перечня проводимых исследований время проведения медицинского освидетельствования (забор крови, доставка в лабораторию, непосредственное проведение самого лабораторного исследования, передача данных в медицинскую организацию) увеличилось», — говорится в сообщении.

В тексте добавляется, что с целью сокращения времени прохождения необходимых процедур с конца апреля забор биологических жидкостей будет проводиться в консультативно-диагностической поликлинике без дальнейшего посещения наркологической больницы, а в психбольнице пациентам будут выдавать специально разработанную памятку.

В сообщении приводятся слова заведующей филиалом консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника» Марины Стрючковой, которая проинформировала, что благодаря этому срок прохождения медкомиссии сократится до 2-3 дней.

«Оформление заключительной документации в форме электронных документов производится в течение 1 часа», — сказано в тексте.

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