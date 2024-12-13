Врачи пензенской облбольницы впервые выполнили двустороннюю фибронефролитотрипсию Медицина

Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Врачи урологического отделения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко под руководством Михаила Миронова впервые выполнили двустороннюю фибронефролитотрипсию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

Фото: Health.pnzreg.ru

Из него следует, что для проведения эндоскопической операции по дроблению и удалению камней из почек врачу необходимо ввести инструмент в полостную систему почки через мочеиспускательный канал и мочеточник, установив при этом специальный кожух. Затем конкременты с помощью лазерной энергии дробятся на мелкие частицы, после чего эндоскопом полученные фрагменты удаляются. В некоторых случаях удается раздробить камень до мелких частиц, которые впоследствии отмываются или отходят самостоятельно.

«Особенность операции заключается в одномоментной двусторонней фибронефролитотрипсии. Обычно операция проводилась с одной стороны, потом с другой. Между операционными вмешательствами должен был пройти месяц, как это было ранее», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что пациент был выписан домой на третьи сутки после операции.