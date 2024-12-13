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Врачи пензенской облбольницы впервые выполнили двустороннюю фибронефролитотрипсию

10:39 | 13.12.2024 | Медицина

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Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Врачи урологического отделения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко под руководством Михаила Миронова впервые выполнили двустороннюю фибронефролитотрипсию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

Врачи пензенской облбольницы впервые выполнили двустороннюю фибронефролитотрипсию

Фото: Health.pnzreg.ru

Из него следует, что для проведения эндоскопической операции по дроблению и удалению камней из почек врачу необходимо ввести инструмент в полостную систему почки через мочеиспускательный канал и мочеточник, установив при этом специальный кожух. Затем конкременты с помощью лазерной энергии дробятся на мелкие частицы, после чего эндоскопом полученные фрагменты удаляются. В некоторых случаях удается раздробить камень до мелких частиц, которые впоследствии отмываются или отходят самостоятельно.

«Особенность операции заключается в одномоментной двусторонней фибронефролитотрипсии. Обычно операция проводилась с одной стороны, потом с другой. Между операционными вмешательствами должен был пройти месяц, как это было ранее», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что пациент был выписан домой на третьи сутки после операции.

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