18:56:27 Четверг, 14 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В селе Тихменево открыт новый ФАП

15:14 | 14.08.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Модульный фельдшерско-акушерский пункт, который был смонтирован в селе Тихменево Кузнецкого района Пензенской области в марте 2025 года, получил лицензию на оказание медицинской деятельности и начал принимать пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В селе Тихменево открыт новый ФАП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Модульный ФАП оснащен современным оборудованием и инвентарем: анализатором гемоглобина крови, кислородным ингалятором, кольпоскопом, аппаратом для измерения артериального давления, фонендоскопом и многим другим», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в новом ФАПе местные жители смогут получать первичную медико-санитарную помощь.

«В 2025 году в Пензенской области [...] установлены 11 модульных конструкций новых фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время на каждом из них идут процессы подключения к сетям и благоустройству прилегающих территорий», — отмечается в сообщении.


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
Число преступлений в Пензенской области в I полугодии 2025 года снизилось на 21,1% В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама