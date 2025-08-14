В селе Тихменево открыт новый ФАП Медицина

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Модульный фельдшерско-акушерский пункт, который был смонтирован в селе Тихменево Кузнецкого района Пензенской области в марте 2025 года, получил лицензию на оказание медицинской деятельности и начал принимать пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

«Модульный ФАП оснащен современным оборудованием и инвентарем: анализатором гемоглобина крови, кислородным ингалятором, кольпоскопом, аппаратом для измерения артериального давления, фонендоскопом и многим другим», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в новом ФАПе местные жители смогут получать первичную медико-санитарную помощь.

«В 2025 году в Пензенской области [...] установлены 11 модульных конструкций новых фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время на каждом из них идут процессы подключения к сетям и благоустройству прилегающих территорий», — отмечается в сообщении.