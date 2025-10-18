Жители Пензенской области за 9 месяцев по полису ОМС получили высокотехнологичную медпомощь на 1,25 млрд. рублей Медицина

Пенза, 18 октября 2025. PenzaNews. Жители Пензенской области по полису ОМС получили дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь на сумму 1,25 млрд. рублей за 9 месяцев 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориального фонда ОМС.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С января по сентябрь пензенцам оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС по 5 тыс. 239 случаям», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на эти цели направлено на 101,2 млн. рублей больше.

«На территории нашего региона медицинскую помощь с использованием передовых технологий оказывали 12 медицинских организаций, из них четыре — частной формы собственности. Больше всего высокотехнологичных операций проведено в ГБУЗ «Клиническая больница имени Г.А. Захарьина». В данном медицинском учреждении было организовано лечение по 1 тыс. 487 случаям, в том числе 23 — иногородним. В ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко» оказана высокотехнологичная помощь по 1 тыс. 352 случаям, [...] в ГБУЗ «Областной онкологический клинический диспансер» — по 1 тыс. 316 случаям», — указано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что наибольшая доля оказанной помощи приходится на такие направления, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия.

«Кроме того, жители Пензенской области получали высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях, расположенных за пределами региона. За январь-сентябрь 2025 года 462 жителям области была оказана ВМП на сумму свыше 128 млн. рублей в медицинских организациях Ивановской, Самарской, Владимирской областей, республик Мордовия, Татарстан, Чувашия, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах», — добавляется в пресс-релизе.