21:31:30 Суббота, 18 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жители Пензенской области за 9 месяцев по полису ОМС получили высокотехнологичную медпомощь на 1,25 млрд. рублей

13:30 | 18.10.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 18 октября 2025. PenzaNews. Жители Пензенской области по полису ОМС получили дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь на сумму 1,25 млрд. рублей за 9 месяцев 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориального фонда ОМС.

Жители Пензенской области за 9 месяцев по полису ОМС получили высокотехнологичную медпомощь на 1,25 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С января по сентябрь пензенцам оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС по 5 тыс. 239 случаям», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на эти цели направлено на 101,2 млн. рублей больше.

«На территории нашего региона медицинскую помощь с использованием передовых технологий оказывали 12 медицинских организаций, из них четыре — частной формы собственности. Больше всего высокотехнологичных операций проведено в ГБУЗ «Клиническая больница имени Г.А. Захарьина». В данном медицинском учреждении было организовано лечение по 1 тыс. 487 случаям, в том числе 23 — иногородним. В ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко» оказана высокотехнологичная помощь по 1 тыс. 352 случаям, [...] в ГБУЗ «Областной онкологический клинический диспансер» — по 1 тыс. 316 случаям», — указано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что наибольшая доля оказанной помощи приходится на такие направления, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия.

«Кроме того, жители Пензенской области получали высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях, расположенных за пределами региона. За январь-сентябрь 2025 года 462 жителям области была оказана ВМП на сумму свыше 128 млн. рублей в медицинских организациях Ивановской, Самарской, Владимирской областей, республик Мордовия, Татарстан, Чувашия, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах», — добавляется в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства
В пензенском правительстве обсудили ход ремонта дорог и многоквартирных домов В Пензенской области по требованию прокуратуры в доход государства обращено более 7,3 млн. рублей, полученных в результате коррупционных преступлений
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама