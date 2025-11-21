Фонд «Память поколений» передал новое оборудование пензенскому госпиталю ветеранов войн Медицина

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Благотворительный фонд «Память поколений» передал 10 единиц реабилитационного оборудования на сумму почти 10 млн. рублей пензенскому областному госпиталю для ветеранов войн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Оборудование размещено в отделениях, тренажеры уже апробированы и помогают пациентам в восстановлении», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в минувший четверг, 20 ноября, госпиталь посетил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

«Помощь, которую получил пензенский областной госпиталь для ветеранов войн, — пример того, как благотворительные фонды могут действительно менять жизни людей к лучшему. Новое оборудование, безусловно, выведет качество реабилитационных услуг госпиталя на новый уровень», — сказал он.

В свою очередь руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений» Эльнора Лысова уточнила, что в период с 2015 года адресную помощь от фонда на сумму более 25 млн. рублей получили 294 ветерана из Пензенской области.

Также фонд в 2019 году предоставил учреждению медицинское оборудование на сумму более 7,3 млн рублей, напоминается в сообщении.