Фонд «Память поколений» передал новое оборудование пензенскому госпиталю ветеранов войн

12:12 | 21.11.2025 | Медицина

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Благотворительный фонд «Память поколений» передал 10 единиц реабилитационного оборудования на сумму почти 10 млн. рублей пензенскому областному госпиталю для ветеранов войн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Оборудование размещено в отделениях, тренажеры уже апробированы и помогают пациентам в восстановлении», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в минувший четверг, 20 ноября, госпиталь посетил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

«Помощь, которую получил пензенский областной госпиталь для ветеранов войн, — пример того, как благотворительные фонды могут действительно менять жизни людей к лучшему. Новое оборудование, безусловно, выведет качество реабилитационных услуг госпиталя на новый уровень», — сказал он.

В свою очередь руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений» Эльнора Лысова уточнила, что в период с 2015 года адресную помощь от фонда на сумму более 25 млн. рублей получили 294 ветерана из Пензенской области.

Также фонд в 2019 году предоставил учреждению медицинское оборудование на сумму более 7,3 млн рублей, напоминается в сообщении.


