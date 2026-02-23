20:11:11 Понедельник, 23 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском Минздраве рассказали, как мужчины помогают выхаживать недоношенных детей в перинатальном центре

13:27 | 23.02.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 23 февраля 2026. PenzaNews. Специалисты отделения интенсивной терапии новорожденных перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко активно привлекают отцов недоношенных детей к их выхаживанию благодаря использованию метода кенгуру. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области 23 февраля.

В пензенском Минздраве рассказали, как мужчины помогают выхаживать недоношенных детей в перинатальном центре

Фото: Health.pnzreg.ru

«В этот день мы чествуем не только тех, кто носит или носил военную форму, но и всех представителей сильного пола, которые каждый день совершают свои маленькие и большие подвиги. Сегодня мы хотим рассказать про пензенских пап, мужей, благодаря которым крошечные малыши, родившиеся раньше срока, получают не только шанс на спасение, но и вырастают крепкими и здоровыми. В отделении интенсивной терапии новорожденных перинатального центра [...] на протяжении последних 6 лет активно применяется инновационная технология ухода за младенцами, рожденными преждевременно, — метод кенгуру. Суть метода заключается в том, что ежедневно детей от одного до нескольких часов в день выкладывают на открытую поверхность груди мамы или папы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что контакт «кожа к коже» создает благоприятные условия для ранней реабилитации недоношенного ребенка, нормализует дыхание, стабилизирует температуру тела и сердечный ритм новорожденного.

«Ежегодно пензенские папы помогают в выхаживании порядка 120 недоношенных малышей», — уточняется в сообщении.

Как пояснила заведующая отделением новорожденных акушерского физиологического отделения перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Наталья Сапожникова, метод кенгуру может использоваться для детей весом 1,5 кг и меньше, состояние которых является стабильным и не вызывает опасений.

«Неважно, кто прикладывает к груди ребенка — мама или папа, главное, чтобы недоношенный малыш чувствовал тепло родного человека», — подчеркнула она.

Она добавила, что метод кенгуру показал большую эффективность, в том числе когда в такой терапии принимают участие отцы малышей.

«Малютка слышит сердцебиение родителя, чувствует тепло кожи, крепкое, сильное, надежное плечо, что помогает создать вокруг него ауру защищенности и положительный эмоциональный фон, необходимый для выживания», — сказала Наталья Сапожникова, слова которой приводятся в сообщении.


Читайте также
В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Масленицей
Жительница Башмаковского района после общения с гадалкой лишилась денег и золотых украшений Жительница Пензы угрожала матери убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования В Степановке огонь уничтожил садовый дом
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама