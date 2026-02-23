В пензенском Минздраве рассказали, как мужчины помогают выхаживать недоношенных детей в перинатальном центре Медицина

Пенза, 23 февраля 2026. PenzaNews. Специалисты отделения интенсивной терапии новорожденных перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко активно привлекают отцов недоношенных детей к их выхаживанию благодаря использованию метода кенгуру. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области 23 февраля.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В этот день мы чествуем не только тех, кто носит или носил военную форму, но и всех представителей сильного пола, которые каждый день совершают свои маленькие и большие подвиги. Сегодня мы хотим рассказать про пензенских пап, мужей, благодаря которым крошечные малыши, родившиеся раньше срока, получают не только шанс на спасение, но и вырастают крепкими и здоровыми. В отделении интенсивной терапии новорожденных перинатального центра [...] на протяжении последних 6 лет активно применяется инновационная технология ухода за младенцами, рожденными преждевременно, — метод кенгуру. Суть метода заключается в том, что ежедневно детей от одного до нескольких часов в день выкладывают на открытую поверхность груди мамы или папы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что контакт «кожа к коже» создает благоприятные условия для ранней реабилитации недоношенного ребенка, нормализует дыхание, стабилизирует температуру тела и сердечный ритм новорожденного.

«Ежегодно пензенские папы помогают в выхаживании порядка 120 недоношенных малышей», — уточняется в сообщении.

Как пояснила заведующая отделением новорожденных акушерского физиологического отделения перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Наталья Сапожникова, метод кенгуру может использоваться для детей весом 1,5 кг и меньше, состояние которых является стабильным и не вызывает опасений.

«Неважно, кто прикладывает к груди ребенка — мама или папа, главное, чтобы недоношенный малыш чувствовал тепло родного человека», — подчеркнула она.

Она добавила, что метод кенгуру показал большую эффективность, в том числе когда в такой терапии принимают участие отцы малышей.

«Малютка слышит сердцебиение родителя, чувствует тепло кожи, крепкое, сильное, надежное плечо, что помогает создать вокруг него ауру защищенности и положительный эмоциональный фон, необходимый для выживания», — сказала Наталья Сапожникова, слова которой приводятся в сообщении.