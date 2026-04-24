В Кузнецке открыта новая поликлиника для взрослого населения Медицина

Кузнецк, 24 апреля 2026. PenzaNews. Новая поликлиника для взрослого населения, которая рассчитана на 600 посещений в смену, открыта в городе Кузнецке Пензенской области.

Строительство учреждения велось с 2023 по 2025 годы.

В церемонии открытия, состоявшейся в минувший четверг, 23 апреля, принял участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Высказал благодарность всем, кто принимал участие в строительстве и организации работы новой поликлиники в Кузнецке. Эту стройку, важную не только для кузнечан, но и жителей соседних районов, мы начали весной 2023 года. И вот уже три недели медицинское учреждение принимает посетителей», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что на строительство здания по программе модернизации первичного звена здравоохранения Пензенской области был выделен 1 млрд. рублей.

«Еще 464 млн. рублей — на закупку медицинского оборудования, приобретено свыше 3,6 тыс. единиц современной аппаратуры», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что новое здание позволило собрать узких специалистов в одном месте, они больше не рассредоточены по четырем разным поликлиникам города.

«Пациент, приходя сюда, может получить все необходимые ему услуги диагностики», — добавил глава региона.

«Осмотрел хирургическое, эндоскопическое и физиотерапевтическое отделения, а также отделение лучевой диагностики и центр амбулаторной онкологической помощи. Пообщался с персоналом и посетителями. Отмечу, что оборудование здесь сопоставимо с тем, которым оснащена областная больница. Уверен, что новая поликлиника принесет много пользы, помогая людям сохранить здоровье. Здесь обслуживается порядка 80 тыс. человек», — написал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что не планируется останавливаться на достигнутом.

«Уже запланировано, что до 2030 года только в Кузнецке отремонтируем 11 объектов здравоохранения», — сообщил губернатор.