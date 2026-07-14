22:37:14 Вторник, 14 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Крылова, Блащук и Марков удостоены почетных грамот и медалей «За созидание во благо Пензы»

10:16 | 14.07.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Три главных врача учреждений здравоохранения — Татьяна Крылова (пензенский областной клинический центр крови), Елена Блащук (пензенская стоматологическая поликлиника) и Владимир Марков (городская поликлиника) — удостоены почетных грамот и медалей «За созидание во благо Пензы».

Крылова, Блащук и Марков удостоены почетных грамот и медалей «За созидание во благо Пензы»

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

Награды им вручили глава города Олег Денисов и временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин.

«Поздравил с юбилейными датами руководителей медицинских учреждений Татьяну Всеволодовну Крылову, Елену Александровну Блащук и Владимира Валентиновича Маркова. Поблагодарил за многолетний труд, преданность профессии и большой вклад в развитие пензенского здравоохранения, сохранение и укрепление здоровья жителей города. Вручил почетные грамоты и медали «За созидание во благо Пензы», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 14 июля.

Он добавил, что также планируется наградить главврача клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталью Герцог.

«Обязательно встретимся с ней, когда она вернется в регион», — сообщил глава Пензы.

«Спасибо нашим врачам за внимание к людям, за их душевную теплоту и искреннюю заботу о каждом пациенте. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых профессиональных успехов!» — подчеркнул Олег Денисов.


Читайте также
Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения
В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков
В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама