Крылова, Блащук и Марков удостоены почетных грамот и медалей «За созидание во благо Пензы» Медицина

Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Три главных врача учреждений здравоохранения — Татьяна Крылова (пензенский областной клинический центр крови), Елена Блащук (пензенская стоматологическая поликлиника) и Владимир Марков (городская поликлиника) — удостоены почетных грамот и медалей «За созидание во благо Пензы».

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

Награды им вручили глава города Олег Денисов и временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин.

«Поздравил с юбилейными датами руководителей медицинских учреждений Татьяну Всеволодовну Крылову, Елену Александровну Блащук и Владимира Валентиновича Маркова. Поблагодарил за многолетний труд, преданность профессии и большой вклад в развитие пензенского здравоохранения, сохранение и укрепление здоровья жителей города. Вручил почетные грамоты и медали «За созидание во благо Пензы», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 14 июля.

Он добавил, что также планируется наградить главврача клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталью Герцог.

«Обязательно встретимся с ней, когда она вернется в регион», — сообщил глава Пензы.

«Спасибо нашим врачам за внимание к людям, за их душевную теплоту и искреннюю заботу о каждом пациенте. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых профессиональных успехов!» — подчеркнул Олег Денисов.