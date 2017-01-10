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Пензенская область улучшила позиции в группе регионов с максимальной устойчивостью

15:00 | 10.01.2017 | Политика

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Пензенская область улучшила свои позиции в рейтинге социально-политической устойчивости, поднявшись в группе регионов с максимальными показателями с четвертого на третье место за декабрь 2016 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фондом «Петербургская политика».

Пензенская область улучшила позиции в группе регионов с максимальной устойчивостью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленной информации, рейтинг региона вырос на 0,1 пункта — с 8,1 до 8,2.

В группе регионов с максимальной устойчивостью Пензенская область уступила лишь Мордовии и Калужской области, позиции которых выросли по сравнению с предыдущим рейтингом на 0,2 и 0,1 пункта до 8 и 8,3 пункта соответственно.

В числе событий, оказавших положительное влияние на результаты, аналитики назвали запуск домостроительного комбината «XXI век», встречу главы региона с представителями нового собственника ОАО «Биосинтез» — индийской фармацевтической компании «Сан Фарма», подписание соглашения о взаимодействии между правительством региона и ОАО «РЖД».

Также в числе позитивных событий названы подписание допсоглашения с «Башкортостанской пригородной пассажирской компанией», по которому объемы пригородных перевозок будут сохранены на уровне 2016 года, повышение размера ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и четвертое место в рейтинге энергоэффективности среди субъектов третьей категории бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ.

Среди событий, негативно сказавшихся на рейтинге региона, аналитики отметили признание ООО «Белинская птицефабрика» банкротом.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.
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