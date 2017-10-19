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Валерий Лидин в Кирове проведет заседание Ассоциации законодателей Поволжья

11:39 | 19.10.2017 | Политика

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Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин впервые проведет заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа в качестве координатора.

Валерий Лидин в Кирове проведет заседание Ассоциации законодателей Поволжья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Очередное 51-е заседание состоится в Кирове в предстоящую пятницу, 20 октября.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, участники мероприятия планируют рассмотреть вопросы об эффективности господдержки отрасли агропромышленного комплекса, о развитии системы местного самоуправления, мерах поддержки деловой активности сельского населения и малых формах хозяйствования.

В повестке дня пленарного заседания значатся вопросы об обеспечении лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями, о законодательной инициативе, наделяющей сотрудников полиции правом возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ.

Кроме того, парламентарии Поволжья посетят агропромышленные предприятия Кировской области, где им будет представлен опыт племенного животноводства на ОАО «Кировплем» и производственный комплекс «Дороничи» предприятия «FoodZavod», где налажено изготовление готовых блюд из собственного сырья без добавления консервантов.

Ассоциация законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ Приволжского федерального округа является консультативным органом.

Действует на добровольной основе в целях координации законотворческой деятельности субъектов округа, выработки предложений по изменению законодательства на федеральном и региональном уровнях.

Трижды заседание ассоциации проходило в Пензенской области — в 2009, 2012 и в 2015 годах.

С марта 2014 года по май 2015 года координатором ассоциации был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в то время занимал должность председателя Законодательного собрания региона.

В июне 2017 года координатором ассоциации единогласно был избран председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.
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