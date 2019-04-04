Рябихина и Сластных в Ялте участвуют в конференции, посвященной коррупции Политика

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, которая также является первым зампредом облправительства и временно исполняет обязанности вице-губернатора, и ее заместитель Сергей Стастных, возглавляющий правовое управление, принимают участие в двухдневной всероссийской научно-практической конференции по вопросам противодействия коррупции, стартовавшей в Ялте в четверг, 4 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Вместе с коллегами они обсуждают проблематику преобразования подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений в самостоятельные государственные органы, подчиненные непосредственно высшим должностным лицам; сбор и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в части контроля за расходами; антикоррупционное просвещение», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что мероприятие организовано при поддержке управления президента России по вопросам противодействия коррупции и Минтруда РФ.