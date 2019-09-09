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На выборах в Пензе после обработки 47% протоколов УИК лидирует «Единая Россия»

01:17 | 09.09.2019 | Политика

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Партия «Единая Россия» продолжает лидировать на выборах в Пензенскую городскую думу седьмого созыва по единому округу после обработки более 47% протоколов участковых избирательных комиссий.

На выборах в Пензе после обработки 47% протоколов УИК лидирует «Единая Россия»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» в режиме реального времени из облизбиркома, партия власти набирает 37,66% голосов, КПРФ — 28,74%, ЛДПР — 11,72%, «Справедливая Россия» — 6,85%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,38%.

Еще четыре политические партии делят между собой менее 6%. Так, «Зеленые» получают 2,39%, «Партия за справедливость!» — 1,65%, «Родина» — 0,90%, «Патриоты России» — 0,89%.

В большинстве одномандатных округов, предварительные сведения об итогах голосования в которых поступили в облизбирком, как и прежде, лидируют кандидаты-единороссы.

Ранее председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин заявил ИА «PenzaNews», что партия рассчитывает получить в гордуме 24 мандата.

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