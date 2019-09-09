«Единая Россия» набирает около 38% на выборах в пензенскую гордуму Политика

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Партия «Единая Россия» на выборах в Пензенскую городскую думу седьмого созыва по единому округу набирает 37,85% голосов после обработки более 61% протоколов участковых избирательных комиссий.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» в режиме реального времени из облизбиркома, у КПРФ — 28,76% голосов, у ЛДПР и «Справедливой России» — 11,65% и 6,64% соответственно.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» набирает 5,29% голосов, «Зеленые» — 2,49%, «Партия за справедливость!» — 1,67%, «Патриоты России» — 0,96%, «Родина» — 0,91%.

Читайте также

«Единая Россия» рассчитывает на 24 мандата в гордуме Пензы — Лидин

В большинстве одномандатных округов, предварительные данные об итогах голосования в которых поступили в избирком региона, победу одерживают единороссы.

Коммунисты выигрывают в пяти округах.

В округе №4 самовыдвиженец Жиганша Туктаров уверенно обходит соперника от КПРФ Александра Рогожкина — 45,35% голосов против 25,88% после обработки более трети протоколов.

По двум одномандатным округам — №3 и №7 — пока нет никаких предварительных данных.