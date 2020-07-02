В Пензе 22 сотрудника УЖКХ привлечены к ответственности после проверки справок о доходах Политика

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. 22 муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам проверки соблюдения установленной законодательством обязанности представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«Выявлены факты представления муниципальными служащими управления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи, [...] а также недостатки в кадровой работе при приеме справок», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по результатам проведенной проверки начальнику УЖКХ Пензы было внесено представление, которое к настоящему времени рассмотрено и удовлетворено.

«Приняты меры к устранению нарушений», — отметили в прокуратуре.