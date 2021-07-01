Обозначены карьерные перспективы победителей проекта «Пензенская область — регион возможностей» Политика

Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Должности с достаточно высоким уровнем ответственности, позволяющие решать интересные и сложные управленческие задачи, будут предложены победителям кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Среди должностей, которые будут предложены победителям проекта, — заместитель министра, начальник управления министерства, заместитель начальника департамента области, [...] заместитель руководителя областного учреждения или организации. Все эти должности с широкими полномочиями, позволяющие сразу включиться в работу на самых ответственных участках», — сказал глава региона.

По его словам, никто из участников, хорошо зарекомендовавших себя в рамках проекта, не останется без дела.

«Найдем применение всем. Главное, чтобы было желание работать, развиваться и расти вместе с областью. В наблюдательный совет проекта вошел целый ряд руководителей крупных областных предприятий и учреждений, которые обеспечат всех проявивших себя интересными предложениями», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.