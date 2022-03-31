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Олег Мельниченко встретился с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым

11:34 | 31.03.2022 | Политика

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Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым, которая состоялась в Минске 31 марта, проинформировал его об основных направлениях сотрудничества региона с республикой.

Олег Мельниченко встретился с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым

Фото: Pnzreg.ru

В частности, губернатор сообщил о предварительно проведенной работе по определению ассортимента продукции, включенной в сферу взаимного сотрудничества.

«Этот вопрос мы с белорусскими коллегами отработали заранее, с основной номенклатурой определились», — пояснил Олег Мельниченко.

«Поскольку Пензенская область располагает развитым агропромышленным комплексом и намерена усиливать мощности, нас интересует сельскохозяйственная техника — зерноуборочные комбайны, тракторы и другие сельхозмашины, которые Беларусь производит», — уточнил он, добавив, что в этом году планируется приобрести порядка 26 единиц.

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в 2021 году в аграрный сектор региона поставлено 94 трактора марки МТЗ, 36 единиц техники производства ОАО «Гомсельмаш» и АО «Брянсксельмаш».

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ТД «Подшипник» совместно с ОАО «Гомсельмаш» провел в Пензенской области работу по продвижению первой промышленной партии в РФ самоходных зерноуборочных комбайнов КЗС-2124КР. Две единицы приобретены агропромышленным комплексом «Нечаевский».

Пензенская область по направлению АПК экспортирует в Белоруссию мясо индейки, растительные масла, макаронные изделия, кондитерские изделия длительного хранения, а также зерновые, семена масличных культур.

В 2021 году было отправлено 16,2 тыс. тонн пензенской продукции на сумму 20 млн. долларов.

Кроме того, Белоруссия приобретает мебель, бумагу, фанеру, арматуру, полуприцепы и автоцистерны для нефтепродуктов, системы охраны, приборы измерения, автоэлектронику, станки, запасные части для сельхозтехники.

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