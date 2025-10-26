Представители Пензенской области стали участниками нового проекта ВАРМСУ «Муниципальный наставник» Политика

Пенза, 26 октября 2025. PenzaNews. Представители Пензенской области стали участниками проекта «Муниципальный наставник», запущенного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

Фото: Pnzreg.ru

Он направлен на развитие системы наставничества в органах местного самоуправления и повышение профессиональных компетенций работников муниципалитетов.

Главы, ветераны муниципальной службы, имеющие большой опыт работы в данной сфере, станут наставниками тех, кто только приходит на работу в органы местного самоуправления.

В рамках проекта в разных регионах страны будут взаимодействовать около 100 групп, созданных по принципу «наставник – наставляемый».

Из них 79 групп будут работать в пределах одного субъекта РФ, восемь — созданы для межрегионального взаимодействия в пределах одного федерального округа, еще в пять — вошли представители разных округов.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в регионе по принципу «наставник – наставляемый» образованы две группы: глава Мокшанского района Алевтина Решетченко – глава Наровчатского района Сергей Скудин, глава Башмаковского района Тамара Павлуткина – глава Камешкирского района Дмитрий Мануковский.