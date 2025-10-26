00:25:40 Понедельник, 27 октября
Представители Пензенской области стали участниками нового проекта ВАРМСУ «Муниципальный наставник»

10:26 | 26.10.2025 | Политика

Пенза, 26 октября 2025. PenzaNews. Представители Пензенской области стали участниками проекта «Муниципальный наставник», запущенного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

Фото: Pnzreg.ru

Он направлен на развитие системы наставничества в органах местного самоуправления и повышение профессиональных компетенций работников муниципалитетов.

Главы, ветераны муниципальной службы, имеющие большой опыт работы в данной сфере, станут наставниками тех, кто только приходит на работу в органы местного самоуправления.

В рамках проекта в разных регионах страны будут взаимодействовать около 100 групп, созданных по принципу «наставник – наставляемый».

Из них 79 групп будут работать в пределах одного субъекта РФ, восемь — созданы для межрегионального взаимодействия в пределах одного федерального округа, еще в пять — вошли представители разных округов.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в регионе по принципу «наставник – наставляемый» образованы две группы: глава Мокшанского района Алевтина Решетченко – глава Наровчатского района Сергей Скудин, глава Башмаковского района Тамара Павлуткина – глава Камешкирского района Дмитрий Мануковский.


