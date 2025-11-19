15:52:49 Среда, 19 ноября
Мельниченко рекомендовал Агафонову сосредоточиться на ключевых вопросах развития Кузнецка

09:28 | 19.11.2025 | Политика

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с Виктором Агафоновым, на которого возложено исполнение обязанностей главы Кузнецка после отставки Сергея Златогорского, рекомендовал ему сосредоточиться на ключевых вопросах развития города.

Фото: T.me/omelnichenko

«Сергей Александрович Златогорский, который возглавлял Кузнецк более 13 лет, заложил хороший потенциал, требующий грамотной реализации. Соответствующие компетенции у Виктора Николаевича есть. Он прошел обучение в «Школе мэров» — программе развития муниципального кадрового управленческого резерва, инициированной президентом РФ. Рекомендовал Виктору Николаевичу сосредоточиться на ключевых вопросах развития города. Это благоустройство, модернизация системы теплоснабжения, ремонт дорог и состояние социально значимых объектов. Поручил взять на особый контроль новую поликлинику, которая в полном объеме должна заработать в апреле. С учетом современного оборудования это будет новый уровень оказания медицинской помощи жителям Кузнецка», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 18 ноября.

Он отметил, что перед главой города всегда встает множество вопросов, требующих оперативного реагирования, и выразил уверенность в том, что Виктор Агафонов как коренной кузнечанин приложит все силы для их решения.

«Со своей стороны я готов оказать всю необходимую поддержку», — подчеркнул губернатор.

«Кузнецк — второй по численности населения и экономическому потенциалу город Пензенской области. Ресурс для развития у него есть», — добавил Олег Мельниченко.


