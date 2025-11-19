Олег Мельниченко поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии Общество

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

«19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Сегодня этот род войск по-прежнему играет одну из ключевых ролей в укреплении обороноспособности, обеспечении военных побед и безопасности нашего государства. В этот день с 3,5 тыс. залпов «Катюш», артиллерийских орудий и минометов началось контрнаступление советских войск под Сталинградом — переломный момент Великой Отечественной войны», — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание на то, что для Пензенской области это особенная дата.

«Достоянием и гордостью нашего края стал Пензенский артиллерийский инженерный институт, который за более чем 80-летнюю историю выпустил 20 тыс. военных специалистов. Его выпускники и сотрудники внесли огромный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, выполняли интернациональный долг, защищали интересы страны, нашу территориальную целостность и суверенитет в горячих точках. Достойно выполняют задачи специальной военной операции, демонстрируя высокий уровень профессиональной и боевой подготовки, проявляя мужество и героизм», — отметил губернатор.

«Вечная слава героям-артиллеристам всех поколений», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал военнослужащим ракетных войск и артиллерии крепкого здоровья, благополучия, успехов, новых побед и мирного неба над головой.