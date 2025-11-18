До двух лет лишения свободы грозит жителю Красноярского края, который похитил из магазина электроники в Пензе дорогой смартфон Криминал

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Красноярского края 1992 года рождения, который похитил из магазина электроники в Пензе смартфон стоимостью около 100 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе служебной командировки задержали злоумышленника в Республике Мордовия. [...] Он рассказал, что ехал в Москву по рабочим делам и остановился с приятелем в Пензе. В ходе прогулки по городу подозреваемый зашел в магазин и начал рассматривать новые сотовые телефоны. К нему подошел консультант, чтобы помочь с выбором. Попросив показать конкретную модель, мужчина воспользовался моментом, когда консультант отвлекся, доставая телефон с нижней полки. Красноярец схватил дорогой аппарат с верхней полки и спрятал его в рукав куртки. Затем, пообщавшись еще некоторое время с консультантом, покинул магазин, так и не оплатив товар. Похищенное он продал неизвестному в городе Москве», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».