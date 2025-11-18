17:08:13 Вторник, 18 ноября
В Пензе стартовали соревнования профессионального мастерства ПАО «Россети Волга»

10:10 | 18.11.2025 | Общество

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Соревнования профессионального мастерства ПАО «Россети Волга» среди персонала по оперативному обслуживанию оборудования подстанций стартовали в Пензе.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В состязаниях, которые проводятся на базе учебно-тренировочного полигона филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго», принимают участие 14 специалистов семи филиалов компании из Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Чувашии и Мордовии.

Как следует из сообщения пресс-службы «Пензаэнерго», в течение нескольких дней участники будут демонстрировать знания действующих норм и инструкций, а также выполнять практические задания.

«В рамках мероприятия специалисты пройдут пять этапов: проверка знаний действующих норм с использованием специального комплекса, оказание первой помощи с использованием робота-тренажера, составление бланков переключений и производство плановых переключений по выводу в ремонт силового трансформатора, производство переключений в рамках ликвидации технологического нарушения, подготовка рабочего места и допуск бригады и дефектовка средств индивидуальной защиты», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга» Игорь Шишигин, в компании применяют новейшие технологии и инновационные решения для надежного электроснабжения потребителей.

«В ходе соревнований участники смогут обменяться опытом, навыками и поделиться своими профессиональными способностями», — сказал он.

В свою очередь директор филиала «Пензаэнерго» Михаил Кузьмин подчеркнул, что «соревнования профессионального мастерства — это в первую очередь возможность пообщаться, узнать лучшие практики, привезти их в свои регионы и применять в повседневной работе».

Победители и призеры соревнований профмастерства будут определены 21 ноября.


Актуальное

