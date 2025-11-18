17:07:35 Вторник, 18 ноября
В Пензе возбуждены уголовные дела за дачу взятки должностному лицу агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»

13:36 | 18.11.2025 | Криминал

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Уголовные дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» возбуждены в отношении четверых жителей Пензенской области, которые подозреваются в передаче денежных средств должностному лицу агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Пензе возбуждены уголовные дела за дачу взятки должностному лицу агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По версии следствия, подозреваемые, являясь предпринимателями, действуя через посредника, передали денежные средства должностному лицу пензенского агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД». Взятка предназначалась за незаконное оформление протоколов о прохождении аттестаций на знание технических условий размещения и крепления грузов в железнодорожном подвижном составе, что было сделано без проведения фактической проверки знаний», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы.

«Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области», — отмечается в сообщении.


