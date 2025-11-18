02:04:41 Среда, 19 ноября
На заседании правительства Пензенской области обсудили получение паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду

17:37 | 18.11.2025 | ЖКХ

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Получение паспортов готовности муниципальных образований Пензенской области к отопительному периоду 2025-2026 годов стало одной из тем заседания регионального правительства, которое состоялось во вторник, 18 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко напомнил, что акты готовности к осенне-зимнему периоду должны были быть получены до 15 ноября, а паспорта готовности — не позднее 20 ноября.

В настоящее время из 38 муниципальных образований Пензенской области паспорта готовности получили 37.

При этом, как отметил министр ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин, 17 муниципалитетов получили паспорта «с первой попытки и без замечаний».

В их числе — Башмаковский, Бессоновский, Камешкирский, Лопатинский, Мокшанский, Неверкинский, Сердобский районы; города Городище, Сурск, Сердобск, Никольск; рабочие поселки Башмаково, Беково, Земетчино, Мокшан, Тамала и село Чаадаевка.

«Меня радует, что в этом году город Пенза без серьезных замечаний к работе получил паспорт готовности. Напомню, что в прошлом году был только акт готовности. Есть позитивные подвижки», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Двум муниципальным образованиям — Кузнецку и Пензенскому району — выданы акты готовности «Готов с условиями», что означает необходимость повторной проверки технической документации.

Согласно новым поправкам в КоАП РФ, если нарушения не будут устранены, для должностных лиц предусмотрены взыскания: предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

«2025 год был особенным. Нормативно-правовая база была ужесточена по сравнению с 2024 годом. То есть процедуру получения паспортов готовности проходили в более жестких условиях, с более жесткими требованиями. Молодцы, видна командная работа», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


Актуальное

