23:01:50 Понедельник, 17 ноября
В Земетчино по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка

18:00 | 17.11.2025 | Общество

Пенза, 17 ноября 2025. PenzaNews. Несанкционированная свалка в рабочем поселке Земетчино Пензенской области ликвидирована по требованию прокуратуры.

В Земетчино по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура Земетчинского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что на земельном участке по улице Рабочей [...] в водоохранной зоне реки Машни размещены бытовые отходы. Прокуратура внесла главе рабочего поселка Земетчино представление, однако в полном объеме нарушения устранены не были», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство направило в суд иск о возложении на орган местного самоуправления обязанности по выполнению работ по ликвидации несанкционированной свалки, заявленные требования были удовлетворены.

«Загрязненная территория очищена, свалка ликвидирована», — сказано в тексте.


