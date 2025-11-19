Денис Соболев поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии Общество

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Смело можно утверждать, что наши ракетчики и артиллеристы — настоящие герои и гордость российской армии. За историю нашей страны на полях сражений они не раз демонстрировали мужество и храбрость, бесстрашие и самоотверженность, вписав немало ярких страниц в военную летопись родного государства. И сегодня наши ребята, верные славной памяти своих отважных дедов и прадедов, решают сложные боевые задачи в зоне СВО, отстаивая интересы Родины. И я говорю спасибо каждому из них за добросовестную службу, верность воинской присяге и профессиональное мастерство! Верю, что победа будет за нами!» — подчеркнул спикер гордумы.

Денис Соболев пожелал ракетчикам и артиллеристам счастья, здоровья, бодрого духа, добра, благополучия и успехов во всех делах.