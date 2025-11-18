17:08:30 Вторник, 18 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

11:52 | 18.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. В процессе общения злоумышленники сообщают, что персональные данные собеседника попали в поле зрения мошенников, в этой связи необходимо предоставить все хранящиеся наличные денежные средства на проверку подлинности. В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по градостроительству, благоустройству и комфортной среде В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, пристававшего к прохожим
Против жителя Пачелмского района возбуждено дело за заведомо ложный донос на бывшую сожительницу В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Пензенец лишился более 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил супругу
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама