В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по градостроительству, благоустройству и комфортной среде

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. 13 вопросов рассмотрено на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по градостроительству, благоустройству и комфортной среде, которое состоялось во вторник, 18 ноября.

Среди них — внесение изменений в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе.

В пояснительной записке к данному вопросу указано, что внесение изменений вызвано необходимостью создания безопасных условий, в том числе для здоровья граждан, при использовании средств индивидуальной мобильности, применения мер к транспортным средствам, препятствующим производству работ по ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, уборке и вывозу снега.

В частности, предлагается установить перечень запрещенных мест для размещения (оставления) средств индивидуальной мобильности и иных условий их использования, возможности перемещения транспортных средств в зону видимости от исходного места в соответствии с порядком перемещения транспортных средств.

С целью формирования целостного архитектурно-художественного облика территорий областного центра, повышения уровня комфорта и безопасности городской среды, обеспечения единого подхода к размещению, благоустройству прилегающих территорий и внешнему виду всех нестационарных объектов также предлагается внести изменения в части определения понятий «торговый объект» и «нестационарный торговый объект».

Еще одно изменение касается возможности определения администрацией города концепции праздничного оформления территорий Пензы, что должно способствовать единообразию оформления конструкций и элементов городской среды, расположенных на красных линиях основных улиц, сообщается на сайте гордумы.