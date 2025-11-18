02:04:54 Среда, 19 ноября
Досрочно прекращены полномочия главы Кузнецка Сергея Златогорского

18:12 | 18.11.2025 | Политика

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Полномочия главы Кузнецка Пензенской области Сергея Златогорского, который накануне сообщил, что покидает пост, прекращены досрочно. Соответствующее решение принято в ходе внеочередной сессии собрания представителей города во вторник, 18 ноября.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Заместитель председателя правительства региона Павел Маслов поблагодарил Сергея Златогорского за работу и от имени губернатора Олега Мельниченко вручил ему орден «За заслуги перед Пензенской областью» III степени.

Слова признательности в адрес главы города прозвучали также от депутатского корпуса.

За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии местного самоуправления и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города депутатами принято решение о награждении Сергея Златогорского почетной грамотой собрания представителей Кузнецка.

С 19 ноября на период до назначения главы Кузнецка по результатам конкурса исполнение обязанностей градоначальника возложено на Виктора Агафонова, который занимал пост руководителя аппарата администрации Кузнецкого района и в конце прошлой недели стал первым замглавы администрации города.

Как отмечается на сайте мэрии Кузнецка, Виктору Агафонову 42 года, он — коренной кузнечанин, выпускник школы №4 имени Евгения Родионова. Имеет высшее юридическое образование. В 2025 году прошел обучение по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров».


