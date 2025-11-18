Досрочно прекращены полномочия главы Кузнецка Сергея Златогорского Политика

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Полномочия главы Кузнецка Пензенской области Сергея Златогорского, который накануне сообщил, что покидает пост, прекращены досрочно. Соответствующее решение принято в ходе внеочередной сессии собрания представителей города во вторник, 18 ноября.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Заместитель председателя правительства региона Павел Маслов поблагодарил Сергея Златогорского за работу и от имени губернатора Олега Мельниченко вручил ему орден «За заслуги перед Пензенской областью» III степени.

Слова признательности в адрес главы города прозвучали также от депутатского корпуса.

За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии местного самоуправления и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города депутатами принято решение о награждении Сергея Златогорского почетной грамотой собрания представителей Кузнецка.

С 19 ноября на период до назначения главы Кузнецка по результатам конкурса исполнение обязанностей градоначальника возложено на Виктора Агафонова, который занимал пост руководителя аппарата администрации Кузнецкого района и в конце прошлой недели стал первым замглавы администрации города.

Как отмечается на сайте мэрии Кузнецка, Виктору Агафонову 42 года, он — коренной кузнечанин, выпускник школы №4 имени Евгения Родионова. Имеет высшее юридическое образование. В 2025 году прошел обучение по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров».