15:52:56 Среда, 19 ноября
В Пензенской области 20 ноября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

09:45 | 19.11.2025 | Общество

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий четверг, 20 ноября.

В Пензенской области 20 ноября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«На территории Пензенской области 20 ноября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса», цель которого заключается в снижении дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 7,5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.


