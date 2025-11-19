В Пензенской области 20 ноября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» Общество

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий четверг, 20 ноября.

«На территории Пензенской области 20 ноября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса», цель которого заключается в снижении дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 7,5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.