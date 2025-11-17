23:01:43 Понедельник, 17 ноября
Сергей Златогорский покидает пост главы Кузнецка

17:07 | 17.11.2025 | Политика

Пенза, 17 ноября 2025. PenzaNews. Глава города Кузнецка Сергей Златогорский сообщил, что принял решение покинуть занимаемый пост по личным обстоятельствам.

Сергей Златогорский покидает пост главы Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Уважаемые кузнечане, земляки! Сегодня провел последнюю планерку в должности главы города. Я принял решение свою работу в городе завершить по личным обстоятельствам», — написал Сергей Златогорский на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 17 ноября.

«Имею право и объяснить, и подвести некоторые итоги 13,5 лет моей деятельности в должности мэра Кузнецка», — добавил он, опубликовав также видео с совещания в мэрии.

Сергей Златогорский руководит администрацией Кузнецка с лета 2012 года. Последним его рабочим днем в должности главы города станет 18 ноября.

Со среды, 19 ноября, исполнять обязанности главы Кузнецка будет Виктор Агафонов, который в конце прошлой недели занял пост первого замглавы администрации города.


Актуальное

