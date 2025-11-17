В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению Политика

Пенза, 17 ноября 2025. PenzaNews. Заседание постоянной комиссии Пензенской городской думы по местному самоуправлению состоялось в понедельник, 17 ноября.

Основным вопросом стал проект бюджета Пензы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Как и в предыдущие годы, бюджет остается социально ориентированным.

Общий объем доходов бюджета Пензы в 2026 году планируется в сумме 23 млрд. 102,8 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 937,1 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 894,4 млн. рублей.

Прогнозируемые расходы городского бюджета в 2026 году составят 22 млрд. 564,4 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 398,8 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 864,4 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба гордумы, на наказы избирателей планируется выделить 140 млн. рублей: по 4 млн. рублей на каждого из народных избранников.

В ходе заседания была внесена поправка: за счет средств, предусмотренных на благоустройство территорий, запланировать в бюджете выделение денег на ремонт памятника «Паровоз», расположенного на улице Луначарского.