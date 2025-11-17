23:01:37 Понедельник, 17 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению

15:35 | 17.11.2025 | Политика

Печать

Пенза, 17 ноября 2025. PenzaNews. Заседание постоянной комиссии Пензенской городской думы по местному самоуправлению состоялось в понедельник, 17 ноября.

В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Основным вопросом стал проект бюджета Пензы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Как и в предыдущие годы, бюджет остается социально ориентированным.

Общий объем доходов бюджета Пензы в 2026 году планируется в сумме 23 млрд. 102,8 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 937,1 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 894,4 млн. рублей.

Прогнозируемые расходы городского бюджета в 2026 году составят 22 млрд. 564,4 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 398,8 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 864,4 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба гордумы, на наказы избирателей планируется выделить 140 млн. рублей: по 4 млн. рублей на каждого из народных избранников.

В ходе заседания была внесена поправка: за счет средств, предусмотренных на благоустройство территорий, запланировать в бюджете выделение денег на ремонт памятника «Паровоз», расположенного на улице Луначарского.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил супругу В ДТП в Спасском районе пострадали два человека
В Наровчатском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 2 млн. 850 тыс. рублей
В Пензе полицейские установили личность мужчины, который ушел из магазина в новой обуви и не оплатил товар В Пензе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама