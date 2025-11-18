17:07:49 Вторник, 18 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано почти 9,6 тыс. преступлений

15:14 | 18.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. 9 тыс. 589 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в январе-октябре 2025 года, что на 21,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано почти 9,6 тыс. преступлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в общем объеме преступлений деяния против собственности составляют почти 60% (5 тыс. 721).

«Каждое пятое выявленное в регионе преступление — кража, при этом их массив снизился на 18,3% (с 2 тыс. 343 до 1 тыс. 914), [...] улучшилась их раскрываемость (с 53,2% до 61,5%). Почти каждая четвертая кража совершена с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (494, снижение на 23,5%). Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено в 2 тыс. 98 случаях, снижение составило 8,5%», — говорится в тексте.

В сообщении указано также, что за 10 месяцев 2025 года выявлено 3 тыс. 479 лиц, совершивших преступления, из них 842 ранее уже были судимы.


Читайте также
В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по градостроительству, благоустройству и комфортной среде В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, пристававшего к прохожим
Против жителя Пачелмского района возбуждено дело за заведомо ложный донос на бывшую сожительницу В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Пензенец лишился более 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил супругу
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама