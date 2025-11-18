В Пензенской области за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано почти 9,6 тыс. преступлений Криминал

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. 9 тыс. 589 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в январе-октябре 2025 года, что на 21,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в общем объеме преступлений деяния против собственности составляют почти 60% (5 тыс. 721).

«Каждое пятое выявленное в регионе преступление — кража, при этом их массив снизился на 18,3% (с 2 тыс. 343 до 1 тыс. 914), [...] улучшилась их раскрываемость (с 53,2% до 61,5%). Почти каждая четвертая кража совершена с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (494, снижение на 23,5%). Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено в 2 тыс. 98 случаях, снижение составило 8,5%», — говорится в тексте.

В сообщении указано также, что за 10 месяцев 2025 года выявлено 3 тыс. 479 лиц, совершивших преступления, из них 842 ранее уже были судимы.