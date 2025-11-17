Олег Мельниченко обсудил с Алексеем Костиным социально-экономическое развитие Заречного Общество

Пенза, 17 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с главой Заречного Алексеем Костиным социально-экономическое развитие города.

Фото: T.me/omelnichenko

«Провел рабочую встречу с главой Заречного Алексеем Владимировичем Костиным. Главной темой разговора стало социально-экономическое развитие муниципального образования. Уверен, что зареченцы уже успели оценить изменения в облике родного города. В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроены два сквера — «Молодежный» и имени Демакова. Расчищен от водорослей пруд Лесной, приведена в порядок береговая зона отдыха. На следующий год намечено обустройство территории возле храма Серафима Саровского. Также планируем строить новую площадку для сдачи нормативов комплекса ГТО. Продолжим создавать условия для отдыха, прогулок, воспитания детей, занятий спортом», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в понедельник, 17 ноября.

«Важный момент — организация работы городского транспорта. В этом году для Заречного закуплено четыре новых автобуса, которые скоро выйдут в рейсы. Поддержал инициативу запуска с нового года маршрута от Ахунской проходной до пензенского аграрного университета», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, приобретение автобусов для Заречного будет продолжено: в 2026 году планируется закупить четыре машины, в 2027-м — еще восемь.

«Обсудили и кадровый вопрос. Глава Заречного рекомендовал на должность своего заместителя, который будет отвечать за патриотическое воспитание, молодежную политику и спорт, финалиста регионального проекта «Герои Пензенского края» Андрея Владимировича Степанова. Он достойно выполнял боевые задачи на СВО, а также руководил центром патриотического воспитания города Заречного. Уверен, что его опыт, инициативность, неравнодушие и грамотный подход к делу будут востребованы на муниципальной службе», — написал губернатор.