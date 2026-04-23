Олег Мельниченко принял участие в заседании фракции «Единая Россия» в пензенской гордуме Политика

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко принял участие в заседании фракции партии в гордуме восьмого созыва, которое состоялось в круглом зале регионального правительства.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Как секретарь регионального отделения партии еще раз акцентировал внимание на том, что народная программа «Единой России» формируется на основе предложений граждан. Это системный план по улучшению жизни людей с учетом их пожеланий. Поэтому для депутатов особенно важно постоянно общаться со своими избирателями, подключать к этой работе помощников, представителей уличных комитетов и активной общественности», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в четверг, 23 апреля.

Он добавил, что в центре пристального внимания народных избранников должен быть широкий спектр вопросов, касающихся жилищно-коммунальных объектов, школ и детских садов, работы предприятий и развития бизнеса, помощи семьям участников СВО и многодетным, поддержки молодежных инициатив.

«Обо всем, что волнует людей, необходимо знать депутатам, чтобы оперативно включаться в решение обозначенных гражданами проблем», — подчеркнул глава региона.

По словам Олега Мельниченко, на заседании фракции обсуждалась программа «Зеленый город», которая получила высокую оценку пензенцев.

«Будем стремиться, чтобы Пенза вновь стала зеленой столицей страны. Задача на 2026 год — высадить в городе не менее 5 тыс. саженцев», — сообщил он.

Глава региона пригласил пензенцев принять участие в акции по посадке деревьев, которая состоится в предстоящую субботу, 25 апреля.

«Выбирайте наиболее удобную локацию и приходите с семьей, друзьями и близкими. Будем вместе менять Пензу к лучшему!» — обратился Олег Мельниченко к жителям.