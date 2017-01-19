Мэр Пензы поздравил православных с праздником Крещения Господня
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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил православных христиан с праздником Крещения Господня, который отмечается в четверг, 19 января.
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«Крещение символизирует собой духовное очищение и поиск внутренней гармонии, наполняет наши сердца светом и благодатью, способствует сохранению традиций предыдущих поколений», — отметил мэр.
Он добавил, что христианские ценности веками служили укреплению семьи, моральных устоев, учили добру, милосердию и любви к своему Отечеству.
«И сегодня они продолжают оставаться основой нравственности, человеколюбия и патриотизма», — подчеркнул Виктор Кувайцев.
«Дорогие земляки! В этот светлый день желаю вам согласия, добра и радости! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие!» — сказал мэр Пензы.