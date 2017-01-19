Мэр Пензы поздравил православных с праздником Крещения Господня Религия Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил православных христиан с праздником Крещения Господня, который отмечается в четверг, 19 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Крещение символизирует собой духовное очищение и поиск внутренней гармонии, наполняет наши сердца светом и благодатью, способствует сохранению традиций предыдущих поколений», — отметил мэр. Он добавил, что христианские ценности веками служили укреплению семьи, моральных устоев, учили добру, милосердию и любви к своему Отечеству. «И сегодня они продолжают оставаться основой нравственности, человеколюбия и патриотизма», — подчеркнул Виктор Кувайцев. «Дорогие земляки! В этот светлый день желаю вам согласия, добра и радости! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие!» — сказал мэр Пензы. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость