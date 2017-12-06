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В пензенском СИЗО-1 впервые проведен обряд крещения

12:00 | 06.12.2017 | Религия

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Иерей Михаил Земцов совершил таинство крещения в СИЗО-1 управления ФСИН России по Пензенской области.

В пензенском СИЗО-1 впервые проведен обряд крещения

Фото: 58.fsin.su

По словам священника, который проводит миссионерскую, богослужебную и просветительскую деятельность в учреждении в последние годы, такое событие состоялось в изоляторе впервые.

Православие принял один человек, с которым предварительно была проведена беседа об истории Русской православной церкви и праведной жизни христианина.

Как отметил помощник начальника УФСИН России по Пензенской области по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев, приобщение к евангельским истинам особенно необходимо осужденным, подозреваемым и обвиняемым «для постепенного обретения тех духовно-нравственных ценностей, которые в будущем позволят им найти свой достойный путь в жизни».

По данным пресс-службы ведомства, всего в 2017 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы Пензенской области православие приняли 11 человек.
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