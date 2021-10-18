Мощи святителя Иннокентия Пензенского перенесены из Успенского собора в Спасский Религия

Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Мощи святителя Иннокентия Пензенского перенесены из Успенского кафедрального собора, где они находились на протяжении 21 года, в Спасский кафедральный собор Пензы на постоянное место пребывания.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Под пение тропаря святителю Иннокентию мощи были положены в новую раку, после чего митрополит Серафим обратился к верующим.

Он напомнил, что в 1998 году мощи святителя Иннокентия были обретены и перенесены во временную могилу у архиерейского дома, а в 2000-м святитель был прославлен в лике святых, и было совершено перенесение мощей от архиерейского дома в Успенский собор, где они находились до восстановления Спасского.

«К сожалению, нынешняя эпидемиологическая ситуация не позволяет совершить торжественный крестный ход, подобный тому, который состоялся 21 год назад. Сегодня я в течение двух часов, пока перевозил мощи вокруг нашего города, читал акафист святителю Иннокентию и молился, чтобы он благословил наши с вами труды, даровал нам здравие и возможность идти по спасительному пути к нашему Господу. Спустя 200 лет святитель Иннокентий вновь обретает свое постоянное место нахождения в том кафедральном храме, в который он был назначен Святейшим синодом в далеком 1819 году», — сказал он.

Затем митрополит совершил божественную литургию, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.