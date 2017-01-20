Власти Пензы рекомендовали Илье Селиванову работать в рамках закона Общество

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Представители мэрии Пензы рекомендовали Илье Селиванову, обратившемуся в ходе приема предпринимателей с вопросом о дальнейшем функционировании торгового комплекса по продаже шаурмы на остановке «ПГУ», осуществлять бизнес-деятельность строго в рамках действующего законодательства.

Фото: Penza-gorod.ru

Заместитель главы администрации города Андрей Шевченко и начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Пензы Ольга Жовтяк попросили Илью Селиванова, который представляет интересы индивидуального предпринимателя Валентины Селивановой, предоставить документы, подтверждающие правовые основания нахождения торгового объекта на территории вблизи вуза.

Однако таких бумаг, как следует из сообщения пресс-службы мэрии Пензы, у заявителя не оказалось. В частности, Илья Селиванов не смог предъявить документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения торгово-остановочным комплексом.

Вместе с тем еще в мае 2013 года Арбитражный суд Пензенской области обязал индивидуального предпринимателя Валентину Селиванову возвратить управлению муниципального имущества по акту приема-передачи земельный участок площадью 30 кв. метров по адресу: Пенза, район дома №40 на улице Красной.

По делу был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство. При этом до настоящего времени решение суда так и не исполнено.

Кроме того, в апреле 2016 года определением Первомайского районного суда Пензы было удовлетворено заявление мэрии об отмене решения третейского суда от июня 2015 года по иску Валентины Селивановой о признании права собственности на кафе площадью 22 кв. метра, расположенное по адресу: Пенза, улица Красная, 40П. В ноябре того же года областной суд оставил это определение без изменения.

«В целях пресечения нарушений законодательства администрацией Пензы 23 декабря 2016 года в первомайский РОСП УФССП по Пензенской области был направлен запрос о ходе исполнительного производства с приложением апелляционного определения. Кроме того, указано на необходимость совершения службой судебных приставов от имени и за счет должника действия, содержащегося в исполнительном документе», — прокомментировали ситуацию в пресс-службы мэрии Пензы.