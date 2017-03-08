13:58:18 Среда, 8 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Фотовыставка «Журналистика с женским лицом». Пенза, 7 марта 2017 г.

В Пензе обсудили создание программы по благоустройству дворов и городских пространств

13:27 | 08.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Оперативное совещание, посвященное созданию программы по благоустройству внутридворовых территорий и городских пространств, состоялось в мэрии Пензы в субботу, 8 марта.

В Пензе обсудили создание программы по благоустройству дворов и городских пространств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках вице-мэр Юрий Ильин доложил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву об итогах двухдневного семинара в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», состоявшегося в Казани.

По его словам, в 2017 году одним из основных требований при формировании и реализации программы станет прямое участие в данных процессах горожан.

Читайте также

На создание комфортной городской среды в Пензе планируется потратить 165 млн. рублей

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил, что жители сами определят, какие решения нужно принять в части благоустройства их дворов.

«Его осуществление станет возможным только на условиях софинансирования. Процентное соотношение будет установлено в ближайшее время», — добавил мэр.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, для реализации муниципальной программы должна быть принята региональная.

«Пока со стороны администрации города основной задачей является выстраивание алгоритма дальнейших действий. Планируется, что в начале летнего сезона можно будет приступить к непосредственному выполнению работ, до этого времени нужно определиться с конкретными дворами и объемами», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что координирующая, контролирующая и информационно-просветительная функции по подготовке к реализации программы возложена на районные администрации.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

Проект предусматривает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству.

Так, субъекты РФ и муниципалитеты численностью от 1 тыс. человек должны принять новые правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании таких программ. Также они должны утвердить механизм поддержки мероприятий, инициированных гражданами, и финансовое участие населения и организаций в их реализации. Кроме того, необходимо предусмотреть инструменты общественного контроля.

В 2017 году на реализацию проекта из федерального бюджета планируется направить 20 млрд. рублей на благоустройство и 500 млн. рублей на парки. С учетом средств регионов общая сумма составит 27,2 млрд. рублей.
Актуальное
Читайте также
Жителю Пограничного грозит до двух лет колонии за повреждение чужого автомобиля топором В пензенских больницах в субботу пройдет «День отоларинголога»
Двое молодых людей подозреваются в краже аккумуляторов в Большом Колояре В Пензе «ЗИФ Плюс» оштрафовано на 50 тыс. рублей за непредоставление истребуемых сведений
В тренерско-административном составе пензенской «Империи» произошли изменения Житель Пензенского района подозревается в поджоге дома бывшей жены
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама