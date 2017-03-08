В Пензе обсудили создание программы по благоустройству дворов и городских пространств Общество

Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Оперативное совещание, посвященное созданию программы по благоустройству внутридворовых территорий и городских пространств, состоялось в мэрии Пензы в субботу, 8 марта.

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В его рамках вице-мэр Юрий Ильин доложил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву об итогах двухдневного семинара в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», состоявшегося в Казани.

По его словам, в 2017 году одним из основных требований при формировании и реализации программы станет прямое участие в данных процессах горожан.

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В свою очередь Виктор Кувайцев отметил, что жители сами определят, какие решения нужно принять в части благоустройства их дворов.

«Его осуществление станет возможным только на условиях софинансирования. Процентное соотношение будет установлено в ближайшее время», — добавил мэр.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, для реализации муниципальной программы должна быть принята региональная.

«Пока со стороны администрации города основной задачей является выстраивание алгоритма дальнейших действий. Планируется, что в начале летнего сезона можно будет приступить к непосредственному выполнению работ, до этого времени нужно определиться с конкретными дворами и объемами», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что координирующая, контролирующая и информационно-просветительная функции по подготовке к реализации программы возложена на районные администрации.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

Проект предусматривает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству.

Так, субъекты РФ и муниципалитеты численностью от 1 тыс. человек должны принять новые правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании таких программ. Также они должны утвердить механизм поддержки мероприятий, инициированных гражданами, и финансовое участие населения и организаций в их реализации. Кроме того, необходимо предусмотреть инструменты общественного контроля.

В 2017 году на реализацию проекта из федерального бюджета планируется направить 20 млрд. рублей на благоустройство и 500 млн. рублей на парки. С учетом средств регионов общая сумма составит 27,2 млрд. рублей.