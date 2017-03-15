В Кузнецке предприниматель оштрафован за номер маршрута на «ГАЗели» внизу лобового стекла Общество

Кузнецк, 15 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю за неверно расположенный номер маршрута на одной из «ГАЗелей» в Кузнецке Пензенской области.

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«9 декабря 2016 года на конечной остановке маршрута №1 на улице Заводской выяснилось, что у одной из «ГАЗелей» указатель находится внизу лобового стекла, а не над ним или в его верхней части. Таким образом, ограничивался обзор водителю, что влияло на безопасность перевозки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве добавили, что также в путевом листе, выданном водителю, отсутствовали сведения о собственнике транспортного средства, показания спидометра при выезде из гаража, а также не было расписания движения микроавтобуса по маршруту.

«Хотя собственником данного транспортного средства является другой человек, ответственность за выявленные нарушения пришлось нести индивидуальному предпринимателю, который застраховал риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозке их на данной «ГАЗели», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что, по словам нанятого перевозчиком защитника, была нарушена процедура привлечения его клиента к ответственности.

«О рассмотрении дела и составлении протокола предпринимателя не известили, так как он находился на лечении в санатории. Не вручили ему и сам протокол в установленный законом срок. В совокупности эти факты не позволили гражданину реализовать свои права на защиту. Однако суд нашел эти доводы несостоятельными», — отметили в ведомстве.