В Пензенской области изъяли более 40 бутылок алкоголя без лицензии Общество

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Полицейские изъяли 41 бутылку алкогольной продукции без лицензии из двух магазинов в Пензенской области по итогам рейда, проходившего с 14 по 17 марта.

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«В магазине в селе Явлейка повторно выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии. В торговой точке обнаружена спиртосодержащая жидкость – коньячный напиток крепостью 40 градусов. Информация о выявленном нарушении оперативно направлена в территориальное отделение полиции. Сотрудниками изъято 20 бутылок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве добавили, что в селе Евлашево был выявлен факт реализации водки «Старая марка» без лицензии.

«Сотрудниками полиции изъята 21 бутылка», — уточнили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что по факту обоих нарушений возбуждены административные дела.