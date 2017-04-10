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В Пензенской области директора «Магнита» оштрафовали за обман потребителей

14:03 | 10.04.2017 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей директору магазина «Магнит», расположенного в рабочем поселке Тамала Пензенской области, за обман потребителей.

В Пензенской области директора «Магнита» оштрафовали за обман потребителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«14 февраля 2017 года при проведении административного расследования представителями Роспотребнадзора было установлено, что сотрудниками организации осуществляется фасовка сыра в отсутствие потребителей и дальнейшая его реализация с нарушением требований законодательства. На этикетке была представлена недостоверная информация о времени фасовки и упаковки данного продукта», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда в понедельник, 10 апреля.

По его словам, осмотр сыра осуществлялся в промежуток времени между 8.30 и 8.40, однако было указано, что он упакован якобы в 8.51.

«Таким образом, продавец ввел в заблуждение потребителя относительно срока реализации продукта и, как следствие, качества товара», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что постановление суда вступило в законную силу.
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